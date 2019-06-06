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Вратарь Челси Кепа Аррисабалага: Азар умеет все

Вратарь Челси Кепа Аррисабалага: Азар умеет все
14:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Кепа Аррисабалага рассказал о положительных качествах своего одноклубника Эдена Азара.

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага похвалил лидера команды Эдена Азара, который близок к переходу в «Реал»:

«Азар умеет все. Он может опекать, ассистировать, играть на позиции ложной «девятки», играть слева или справа.

Он очень быстрый, мощный, великолепен в обыгрыше один в один и также способен действовать из глубины. Для меня он лучший игрок АПЛ.

Играет ли он на уровне Месси и Роналду? Не могу сказать, но он близок. Я бы включил его в топ-5 лучших игроков мира.

Реал предложит 120 млн евро за переход Азара

Он великолепный игрок и, прежде всего, замечательный человек. Это тот человек, который всегда заряжает раздевалку».

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Челси, Эден Азар, Кепа Аррисабалага.
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