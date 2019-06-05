Официально. Буффон по-джентльменски покинул ПСЖ

Новости спорта: Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон не продлит контракт с ПСЖ.

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинет ПСЖ после одного сезона в клубе. Официальный Твиттер-аккаунт клуба попрощался с ветераном.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Желаем Вам всего наилучшего в будущем! Пока и спасибо за все", — говорится в обращении.

Сообщается, что после долгих и спокойных размышлений представители ПСЖ и сам вратарь приняли решение не продлевать контракт, который истекает 30 июня этого года.

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon pic.twitter.com/l4xrZOA8cf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 июня 2019 г.

"Спасибо за все, спасибо за то, что у меня была возможность жить в Париже. Спасибо за те эмоции, которыми мы делились вместе", — обращается Буффон к фанатам, игрокам и руководству ПСЖ.

"Двенадцать месяцев назад я прибыл в ПСЖ, полный энтузиазма, меня очень тепло приветствовали невероятные фанаты. Это было действительно трогательно. Спасибо еще раз от всего сердца".

"Я ухожу счастливым, пережив этот опыт. Сегодня заканчиваются мои приключения вне Италии. Я хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, весь клуб и моих товарищей по команде. Я желаю вам всего наилучшего, убежден, что вы все вместе напишите на страницах истории этого клуба великолепный рассказ. Эрнест Хемингуэй писал, что в мире есть только два места, где можно жить счастливо: дома и в Париже. Теперь Париж всегда немного будет моим домом… Спасибо и удачи во всем", — приводит слова Буффона официальный сайт ПСЖ.

41-летний Буффон лишь прошлым летом подписал соглашение с французским клубом. Легендарный кипер сыграл 25 игр во всех соревнованиях за парижан, выиграв титул чемпиона Франции.