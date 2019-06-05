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Официально. Буффон по-джентльменски покинул ПСЖ

Официально. Буффон по-джентльменски покинул ПСЖ
19:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон не продлит контракт с ПСЖ.

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинет ПСЖ после одного сезона в клубе. Официальный Твиттер-аккаунт клуба попрощался с ветераном.

"Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный товарищ по команде. Желаем Вам всего наилучшего в будущем! Пока и спасибо за все", — говорится в обращении.

Сообщается, что после долгих и спокойных размышлений представители ПСЖ и сам вратарь приняли решение не продлевать контракт, который истекает 30 июня этого года.

"Спасибо за все, спасибо за то, что у меня была возможность жить в Париже. Спасибо за те эмоции, которыми мы делились вместе", — обращается Буффон к фанатам, игрокам и руководству ПСЖ.

"Двенадцать месяцев назад я прибыл в ПСЖ, полный энтузиазма, меня очень тепло приветствовали невероятные фанаты. Это было действительно трогательно. Спасибо еще раз от всего сердца".

"Я ухожу счастливым, пережив этот опыт. Сегодня заканчиваются мои приключения вне Италии. Я хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, весь клуб и моих товарищей по команде. Я желаю вам всего наилучшего, убежден, что вы все вместе напишите на страницах истории этого клуба великолепный рассказ. Эрнест Хемингуэй писал, что в мире есть только два места, где можно жить счастливо: дома и в Париже. Теперь Париж всегда немного будет моим домом… Спасибо и удачи во всем", — приводит слова Буффона официальный сайт ПСЖ.

Буффон: ПСЖ предложил мне продлить контракт

41-летний Буффон лишь прошлым летом подписал соглашение с французским клубом. Легендарный кипер сыграл 25 игр во всех соревнованиях за парижан, выиграв титул чемпиона Франции.

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Джанлуиджи Буффон, ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1.
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