Скачать
Среда, 05.06.2019
Усика лишили титула WBC
Усика лишили титула WBC
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Сборная Украины обыграла Израиль и выиграла турнир Лобановского

Сборная Украины обыграла Израиль и выиграла турнир Лобановского
20:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФФУ

Новости спорта: Молодежная сборная Украины одержала победу над Израилем в финале турнира Валерия Лобановского.

Турнир памяти легендарного тренера проводится с 2003 года. Уже с третьего розыгрыша турнира в нем принимают участие сборные команды.

Молодежная сборная Украины последний (и единственный) раз до сегодняшнего дня побеждала в 2009 году. Ровно через 10 лет, под руководством Руслана Ротаня Украина U-21 вновь одержала победу, обыграв в финале Израиль U-21 (трехкратные триумфаторы турнира).

Отметим, что больше половины матча украинцы играли в меньшинстве.

Украина U-21 — Израиль U-21 1:0

Голы: Мудрик, 72

Удаление: Козак, 38

Украина U-20 готовится к матчу ЧМ с Колумбией (Видео)

Отметим, что немногим ранее сборная Болгарии победила в матче за третье место против Кипра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Молодежная сборная Украины, Турнир Валерия Лобановского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названо имя нового главного тренера Шахтера
02 Джошуа и Руис проведут бой-реванш
03 Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
04 Палкин: Мне сложно судить об уходе Фонсеки
05 Шевчук: Прошу ФФУ не совершить роковую ошибку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь