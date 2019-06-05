Сборная Украины обыграла Израиль и выиграла турнир Лобановского

Новости спорта: Молодежная сборная Украины одержала победу над Израилем в финале турнира Валерия Лобановского.

Турнир памяти легендарного тренера проводится с 2003 года. Уже с третьего розыгрыша турнира в нем принимают участие сборные команды.

Молодежная сборная Украины последний (и единственный) раз до сегодняшнего дня побеждала в 2009 году. Ровно через 10 лет, под руководством Руслана Ротаня Украина U-21 вновь одержала победу, обыграв в финале Израиль U-21 (трехкратные триумфаторы турнира).

Отметим, что больше половины матча украинцы играли в меньшинстве.

Украина U-21 — Израиль U-21 1:0

Голы: Мудрик, 72

Удаление: Козак, 38

Отметим, что немногим ранее сборная Болгарии победила в матче за третье место против Кипра.