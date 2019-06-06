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"У меня динамовское сердце": Зозуля рассказал, почему не перешел в Шахтер

"У меня динамовское сердце": Зозуля рассказал, почему не перешел в Шахтер
07:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Роман также отметил, что Ахметов предлагал зарплату в три раза больше, чем в Днепре.

Бывший форвард Днепра и сборной Украины Роман Зозуля, выступающий ныне в Сегунде за Альбасете, рассказал, как мог оказаться в донецком Шахтере, а также про переговоры с президентом "горняков" Ринатом Ахметовым.

"Меня звал Шахтер. Звонил Ринат Леонидович. Звонили после победы над Шахтером, где я забил за Днепр два гола. Я телефон не знал, да и не очень люблю утром брать "трубку". Раз пять звонили. Взял, а это Дарио Срна. Поздравил с победой, сказал, что со мной хочет поговорить Ахметов. Я вспотел, проснулся, и как будто вчера не отмечали. Моргаю жене, говорю, чтоб собирала вещи, пойдем пешком в Донецк. Это шутки все.

На самом деле просто сказали, что хотят видеть меня в Шахтере. Ахметов сказал, что не знает мою зарплату, но дает в три раза больше. И за то, что я сейчас соглашусь, еще подъемные плюс-минус 2 миллиона. После этого еще долго разговаривал с Срной.

Было очень приятно, что Шахтер интересуется, сам президент звонил. Разговаривал с супругой, футболистами Шахтера, переговорил с Ракицким. Понимал, если перейду в туда – сильно выиграю финансово.

Но там был Луис Адриано, Луческу, вся атака бразильцы. У меня было бы мало шансов играть, а ведь я на тот момент выступал за сборную, в Днепре, выступал в Лиге Европы. Все было хорошо. Посмотрите, что случилось с Селезневым, с Девичем. Так что уговорить меня было невозможно. К тому же я воспитанник Динамо, у меня динамовское сердце", - рассказал он в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

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Футбол, Новости футбола, Роман Зозуля, ФК Альбасете.
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