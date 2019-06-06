Португалия - Швейцария: обзор матча Лиги наций (Видео)

Новости спорта: Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги нации.

Криштиану Роналду не принимал участия в матчах группового этапа Лиги наций, но сполна выполнил норму в первом поединке финала четырех. Португалия, не превосходившая Швейцарию по игре, выиграла благодаря бомбардирскому таланту своего лидера и вожака.

Сначала Роналду забил прямым ударом со штрафного, затем завершил классную комбинацию ударом в одно касание, а еще чуть позже реализовал контратаку.

Благодаря этой победе португальцы сыграют в главном финале Лиги наций 2018/19 против Англии или Нидерландов.

Обзор матча Швейцария - Португалия:

Португалия — Швейцария 3:1

Голы: Роналду, 25, 88, 90 — Родригес, 57 (пен.)

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе (Фонте, 63), Геррейру — Б. Фернандеш (Моутиньо, 90+1), Карвальо, Невеш, Б. Силва — Роналду, Фелиш (Гедеш, 71).

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес — Джака, Закария (Э. Фернандес, 71) — Шакири, Фрелер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83) — Сеферович.