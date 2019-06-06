Милан определился с главным кандидатом на пост наставника

Новости спорта: Но сперва россонери хотят объявить о назначении Мальдини.

Главный тренер Сампдории Марко Джампаоло в понедельник встретится с президентом клуба для расторжения контракта, сообщает SempreMilan со ссылкой на Sky Sport Italia.

Именно 51-летний итальянец считается главным кандидатом на пост главного тренера Милана, который с большой долей вероятности возглавит с нового сезона.

Сперва в стане россонери хотят анонсировать назначение Паоло Мальдини на должность клубного директора, после чего — завершить оформление сделки с Джампаоло.

Джампаоло возглавляет Сампдорию с 2016 года, на протяжении последних трех сезонов стабильно финишируя с командой в первой десятке Серии А.

Также стало известно, что на Сан-Сиро вместе с тренером могут перебраться два футболиста Сампдории: защитник Йоахим Андерсен и полузащитник Деннис Прат.

По окончании сезона клуб объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера. Под его руководством команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице Серии А, оставшись без Лиги чемпионов, а в Лиге Европы с треском провалилась, не сумев выйти из группы.