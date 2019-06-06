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Йович прокомментировал свой переход в Реал

Йович прокомментировал свой переход в Реал
11:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Лука Йович рад своему переезду в Мадрид

Сербский футболист прокомментировал для El Chiringuito TV свой переход в мадридский "Реал" из немецкого "Айнтрахта". Молодой нападающий подписал контракт на 6 лет с "королевским" клубом, сумма трансфера – около 70 миллионов евро.

"Покинуть Германию, своих друзей в "Айнтрахте" – это было нелегко, но "Реал" открывает передо мной огромный потенциал для собственного роста. Этот клуб поможет мне стать лучше. Можно сказать, что сбылась моя мечта – каждый мальчишка хочет играть здесь".

Также Лука сделал публикацию в своем Instagram, чтобы попрощаться с болельщиками:

"Я наслаждался игрой за "Айнтрахт" – мне удалось встретить много прекрасных людей и выступать в фантастическом клубе, фанаты сделали много чего особенного для нас. Мы гордимся нашими достижениями, я никогда не забуду этот сезон Лиги Европы, победу в Кубке в прошлом сезоне в Берлине… Благодарю клуб и фанатов за развитие и поддержку – вы навсегда в моем сердце".

В сезоне 2018/19 форвард сыграл 48 матчей за "Айнтрахт" – в его активе 27 мячей (17 голов в чемпионате и 10 в Лиге Европы) и 7 результативных передач.

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ФК Реал, Футбол, Трансферы, Новости футбола, Лука Йович.
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