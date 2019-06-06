Малиновский назвал лучших игроков прошлого сезона

Новости спорта: Руслан Малиновский рассказал, кого считает лучшим футболистом сезона-2018/19 в мире и УПЛ

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, кого считает лучшим футболистом сезона-2018/19 в мире и УПЛ.

"Лучший футболист за текущий год для меня – Мане из Ливерпуля. Он выдал просто невероятный сезон. А так, за последний период, конечно, Роналду и Месси.

В Украине из молодых лучшим, без сомнений, считаю Виктора Цыганкова. Он стабильный – это важно для игрока. Лучшим игроком сезона считаю Марлос", - приводит слова хавбека пресс-служба УАФ.

Ранее центрбек национальной команды Сербии Никола Миленкович рассказал, чего ждет от матча со сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020.

Напомним, что матч Украина - Сербия состоится 7 июня. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка, которая начнется в 21:45.