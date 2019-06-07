Буффон может оказаться в Барселоне

Новости спорта: Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон покинет ПСЖ в конце июня.

Однако 41-летний футболист не собирается завершать карьеру. Так, по словам итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, ДжиДжи заинтересовалась Барселона.

Каталонцы рассматривают Буффона в качестве второго голкипера, так как Яспер Силиссено хочет покинуть клуб.

Отметим, Буффон перешел в ПСЖ прошлым летом из Ювентуса. В футболке парижан Джанлуиджи сыграл 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Лиги 1, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, вышедшая в Серию А Брешиа хочет видеть футболиста в своем составе. Кроме того, на игрока претендуют Лацио и Дженоа.