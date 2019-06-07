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Матч отбора на Евро-2020 Украина - Сербия пройдет без сербских болельщиков

Матч отбора на Евро-2020 Украина - Сербия пройдет без сербских болельщиков
12:04 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер УАФ

Новости спорта: УАФ сообщила, что представителей фан-движений сборной Сербии на матче отбора к чемпионату Европы не будет.

"Сербских болельщиков на матче Украина — Сербия не будет", — с таким заявлением выступила Украинская Ассоциация Футбола.

По информации организации, болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на отборочном матче к Евро-2020 со сборной Украины, который состоится сегодня, 7 июня, на Арене Львов.

Эта информация была подтверждена в Футбольном союзе Сербии.

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Кроме того, сообщается, что билеты из гостевой квоты на этот поединок же переданы участникам и ветеранам АТО, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Украина-Сербия, Новости футбола.
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