Матч отбора на Евро-2020 Украина - Сербия пройдет без сербских болельщиков

Новости спорта: УАФ сообщила, что представителей фан-движений сборной Сербии на матче отбора к чемпионату Европы не будет.

"Сербских болельщиков на матче Украина — Сербия не будет", — с таким заявлением выступила Украинская Ассоциация Футбола.

По информации организации, болельщики сборной Сербии не будут присутствовать на отборочном матче к Евро-2020 со сборной Украины, который состоится сегодня, 7 июня, на Арене Львов.

Эта информация была подтверждена в Футбольном союзе Сербии.

Кроме того, сообщается, что билеты из гостевой квоты на этот поединок же переданы участникам и ветеранам АТО, членам их семей и детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.