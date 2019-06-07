Украина - Сербия: Шевченко огласил заявку на матч

Новости спорта: Стала известна официальная заявка сборной Украины по футболу на матч с Сербией, который состоится сегодня во Львове в рамках отбора на чемпионат Европы-2020.

Из тех игроков, которые сейчас находятся в распоряжении главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, в заявку не попали Андрей Ярмоленко, Марлос и Николай Шапаренко. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В официальную заявку сборной Украины вошли 23 футболиста (по номерам):

1. Юрий Панькив, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Роман Безус, 8. Руслан Малиновский, 9. Артем Кравец, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Игорь Пластун, 14. Марьян Швед, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Владимир Шепелев, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Напомним, сегодня, 7 июня, национальная сборная Украины по футболу проведет свой третий поединок в отборочной группе чемпионата Европы-2020, в котором на 35-тысячной "Арене Львов" встретится с командой Сербии.

Матч начнется в 21.45. В прямом эфире его покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

В первом туре квалификации-2020 сборная Украины в Лиссабоне сыграла вничью (0:0) с действующим чемпионом Европы футбольной сборной Португалии и победила на выезде команду Люксембурга (2:1), с которой встретится во Львове 10 июня.