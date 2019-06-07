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Украинец Соболь покинет Яблонец

Украинец Соболь покинет Яблонец
14:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Яблонец не станет продолжать сотрудничество с защитником Эдуардом Соболем

Яблонец не станет продолжать сотрудничество с защитником Эдуардом Соболем, сообщает официальный сайт чешского клуба. Украинец был арендован из Шахтера на один сезон, руководство команды решило не использовать право выкупа футболиста.

Чехи уже нашли замену Соболю и подписали экс-защитника Александрии Андрея Цурикова. Соглашение с украинцем рассчитано на 2 года.

Отметим, что в следующем сезоне Соболь может быть арендованным венгерским Ференцварошем. Главный тренер Фради Сергей Ребров заинтересован в трансфере игрока.

В нынешнем сезоне 24-летний Соболь сыграл в 27 матчах за Яблонец, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. Украинец помог команде пробиться в квалификацию Лиги Европы.

Сейчас Соболь находится в расположении сборной Украины и готовится к матчу отбора на Евро-2020 против Сербии. Поединок состоится сегодня, 7 июня, в 21:45 во Львове.

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Футбол, Эдуард Соболь, Новости футбола, ФК Яблонец.
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