Экс-лидер Александрии поехал покорять Европу

Новости спорта: Украинец Андрей Цуриков продолжит карьеру в европейском клубе.

Экс-игрок Александрии Андрей Цуриков стал игроком Яблонца, сообщает официальный сайт чешского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Руководство Яблонца видит в Цурикове замену другому украинцу Эдуарду Соболю, который выступал за чешский клуб на правах аренды из Шахтера в минувшем сезоне.

По итогам прошлого сезона у Цурикова закончился контракт с Александрией, но он решил не продлевать соглашение из-за варианта продолжить карьеру в Европе.

Цуриков выступал за Александрию с 2016 года. В прошлом сезоне 26-летний левый защитник провел 24 матча за команду, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами. Его игра помогла клубу впервые в истории завоевать бронзовые медали чемпионата, и пробиться в групповой раунд Лиги Европы.

Яблонец по итогам прошлого сезона финишировал на четвертом месте в чемпионате Чехии и сыграет в квалификации Лиги Европы.