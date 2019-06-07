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Экс-лидер Александрии поехал покорять Европу

Экс-лидер Александрии поехал покорять Европу
15:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Украинец Андрей Цуриков продолжит карьеру в европейском клубе.

Экс-игрок Александрии Андрей Цуриков стал игроком Яблонца, сообщает официальный сайт чешского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Руководство Яблонца видит в Цурикове замену другому украинцу Эдуарду Соболю, который выступал за чешский клуб на правах аренды из Шахтера в минувшем сезоне.

По итогам прошлого сезона у Цурикова закончился контракт с Александрией, но он решил не продлевать соглашение из-за варианта продолжить карьеру в Европе.

Цуриков выступал за Александрию с 2016 года. В прошлом сезоне 26-летний левый защитник провел 24 матча за команду, отметившись 3 голами и 5 результативными передачами. Его игра помогла клубу впервые в истории завоевать бронзовые медали чемпионата, и пробиться в групповой раунд Лиги Европы.

Яблонец по итогам прошлого сезона финишировал на четвертом месте в чемпионате Чехии и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, ФК Яблонец, Андрей Цуриков.
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