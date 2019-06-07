Сборная Украины по мини-футболу узнала соперников по группе на ЧМ-2019

Новости спорта: Мировое первенство пройдет в октябре.

Сборная Украины по мини-футболу узнала соперников по группе на чемпионате мира-2019. Украинцы сыграют против команд Румынии, Ливана и Нигерии.

Группы чемпионата мира-2019 по мини-футболу:

Группа А: Австралия, Колумбия, Индия, Таиланд

Группа B: Венгрия, Ливия, Англия, Саудовская Аравия

Группа C: Румыния, Ливан, Украина, Нигерия

Группа D: Сенегал, Гватемала, Ирак, Гана

Группа E: Мексика, Кот-д’Ивуар, Сомали, Молдова

Группа F: Тунис, Словакия, Япония, Коста-Рика

Группа G: Чехия, Чили, Сербия, Сингапур

Группа H: Бразилия, США, Аргентина, ЮАР

В рамках подготовки к мировому первенству сборная Украины выиграла Klitschko Cup-2019. Отметим, что среди участников турнира была и команда Румынии.

Напомним, что чемпионат мира-2019 пройдет с 1-го по 11-е октября в Австралии.