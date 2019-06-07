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Президент Атлетико раскритиковал решение Гризманна

Президент Атлетико раскритиковал решение Гризманна
17:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сересо сообщил, что никто из Барселоны не связывался с ним по поводу трансфера француза.

Президент Атлетико Энрике Сересо заявил, что не знает, где продолжит карьеру нападающий команды Антуан Гризманн.

"Гризманн играл за Атлетико пять лет и за это время помог нашему клубу стать лучше. Я не знаю, куда он перейдет теперь.

Барселона? Возможно, но со мной до сих пор никто не связывался. Раньше я мог с уверенностью заявить, что Гризманн останется в Атлетико.

Но сейчас я не могу такого сказать. Мое мнение? Я считаю, что Гризманн поступил неправильно. Ему нужно было остаться. Но это мои мысли, а Антуан думает иначе", - приводит слова Сересо Onda Cero.

В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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