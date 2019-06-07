Скачать
Пятница, 07.06.2019
Колумбия - Украина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019 (U-20)
Колумбия - Украина: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2019 (U-20)
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2020
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Экс-футболист Динамо раскритиковал Шевченко за ситуацию с Луниным

Экс-футболист Динамо раскритиковал Шевченко за ситуацию с Луниным
17:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Главный тренер национальной сборной вызвал вратаря на матчи отбора к Евро-2020.

Экс-игрок киевского Динамо Юрий Максимов заявил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко совершил ошибку, вызвав голкипера Андрея Лунина в национальную команду, не дав ему провести матч за сборную Украины U-20. Специалиста цитирует zbirna.com

"Я бы очень хотел, чтобы Лунин остался в юношеской сборной. Я не уверен, что Шевченко выпустит его в основе на матч против Сербии.

Не стану утверждать, что никто из вратарей не получил травму. Возможно, тренер вынужден был совершить такой шаг", - сказал Максимов.

Напомним, сборная Украины сыграет свой матч отбора к Евро-2020 против Сербии 7-го июня

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Юрий Максимов, Новости футбола, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нидерланды 3:1 Англия: события матча
02 Руис назвал условие для боя-реванша с Джошуа в Великобритании
03 Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
04 ФК Днепр прекратит свое существование
05 СМИ: Владимир Кличко вернется на ринг, но не в 2019 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь