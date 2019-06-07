Экс-футболист Динамо раскритиковал Шевченко за ситуацию с Луниным

Новости спорта: Главный тренер национальной сборной вызвал вратаря на матчи отбора к Евро-2020.

Экс-игрок киевского Динамо Юрий Максимов заявил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко совершил ошибку, вызвав голкипера Андрея Лунина в национальную команду, не дав ему провести матч за сборную Украины U-20. Специалиста цитирует zbirna.com

"Я бы очень хотел, чтобы Лунин остался в юношеской сборной. Я не уверен, что Шевченко выпустит его в основе на матч против Сербии.

Не стану утверждать, что никто из вратарей не получил травму. Возможно, тренер вынужден был совершить такой шаг", - сказал Максимов.

Напомним, сборная Украины сыграет свой матч отбора к Евро-2020 против Сербии 7-го июня