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Зинченко - о предстоящем матче против Сербии

Зинченко - о предстоящем матче против Сербии
18:12 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФФУ

Новости спорта: Александр Зинченко - о тренерстве Андрея Шевченко в сборной Украины и предстоящем матче против Сербии.

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал об успехах главного тренера Андрея Шевченко в качестве тренера национальной команды.

"Я считаю, что сочетвние опыта и молодости, который сохраняется в нашей команде, - это лучшее, что может быть. Возглавив сборную, Андрей Николаевич с первого же дня начал прививать свои идеи, и у него это получается - с каждым сбором, с каждой игрой. Многие не понимают, как это непросто, когда ты встречаешься с командой раз в три месяца, и у тебя есть меньше недели для подготовки к матчу. Необходимо знать функциональное состояние всех игроков, собрать все факторы, так сказать, в кучу да еще и показать качественный футбол и при этом добиться результата! Это очень непросто!

Сложно бывает перестроиться и ребятам, которые приезжают из своих клубов, где у каждого из них свои требования. Но я хочу сказать, что в игре нашей команды наблюдается очевидный прогресс. Да, есть неудачные поединки, есть матчи, где у нас что-то не получается, но мы гнем свою линию и идем к цели", - цитирует Зинченко Украинская ассоциация футбола.

Ранее Александр Зинченко охарактеризовал сборную Сербии, с которой Украина сыграет в рамках отбора на Евро-2020 сегодня, 7 июня.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Александр Зинченко.
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