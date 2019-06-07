Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019

Новости спорта: Исторический успех юношеской сборной Украины.

Сборная Украины U-20 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира-2019 обыграла сборную Колумбии и вышла в полуфинал турнира, оказавшись в четверке лучших команд мира. Это исторический успех молодежной сборной Украины — ранее украинцы не доходили дальше 1/8 финала.

Единственный гол в матче провел Даниил Сикан, воспользовавшийся ошибкой защитника и вратаря соперника.

Подопечные Александра Петракова стали первым полуфиналистом ЧМ U-20. Сегодня сыграют также Италия и Мали, завтра пройдут матчи США — Эквадор и Южная Корея — Сенегал.

Украина встретится с победителем пары Италия — Мали. Матч пройдет 11 июня в Люблине.

Полуфинальный матч пропустит один из игроков основного состава сборной Украины Георгий Цитаишвили из-за перебора карточек.

Любопытно, что перед матчем сборных Украины и Колумбии на стадионе в Лодзи произошло нашествие пчел. Перед стартом встречи насекомые осадили одно из кресел стадиона в Лодзи, который должен был принять поединок. При помощи специалистов нежеланных гостей удалось выпроводить за территорию арены.

ЧМ-2019 U-20, 1/4 финала

Колумбия U-20 — Украина U-20 — 0:1

Гол: Сикан (11)

Удаление: Карбонеро (К, 86)