Назван еще один претендент на пост наставника Шахтера

Новости спорта: Кике Сетьен — претендент на пост главного тренера Шахтера.

Кике Сетьен — претендент на пост главного тренера Шахтера, информирует португальский журналист Бруну Андраде. По данным источника, испанский тренер является одним из приоритетных вариантов для Горняков.

Также журналист сообщил, что Антонио Карлос Заго, недавно называвшийся одним из претендентов на тренерское кресло Шахтера, не рассматривается Горняками, так как не имеет тренерской лицензии категории Uefa Pro.

Сетьен недавно покинул тренерский пост в Бетисе после двух лет работы. Бетис в завершившемся сезоне чемпионата Испании финишировал на 10 месте. Вердибланкос не сумели квалифицироваться в еврокубки.

Сетьен возглавил Бетис в 2017 году. В своем первом сезоне тренер вывел команду в Лигу Европы, где Бетис дошел до 1/16 финала.

Ранее Кике тренировал Расинг (Сантандер), Полидепортиво, сборную Экваториальной Гвинеи, Логроньес, Луго и Лас-Пальмас.

Напомним, что нынешний тренер Шахтера Паулу Фонсека должен стать новым наставником Ромы. 46-летний Фонсека возглавляет Шахтер с лета 2016 года. Под его руководством Горняки завоевали семь трофеев, два из которых — чемпионат и Кубок Украины — в этом сезоне.