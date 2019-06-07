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Виллиан заменит Неймара на Копа Америка-2019

Виллиан заменит Неймара на Копа Америка-2019
20:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Неймара

Виллиан вызван в сборную Бразилии вместо травмированного Неймара, сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии. Таким образом, полузащитник Челси заменит форварда ПСЖ на Копа Америка-2019.

Напомним, что несколько дней назад Неймар травмировался в товарищеском матче сборной Бразилии против Катара. Нападающий Селесао повредил связки лодыжки и по этой причине пропустит Копа Америка.

Виллиан играет за сборную Бразилии с 2011 года. За это время бывший полузащитник Шахтера провел за Селесао 65 матчей и забил 8 мячей. Виллиан играл за сборную Бразилии на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

Следующий розыгрыш Копа Америка состоится с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии. Хозяева турнира сыграют с Боливией, Венесуэлой и Перу в первой группе. 14 июня в матче-открытия турнира Пентакампеоны встретятся с боливийцами.

Победителем двух последних Копа Америка является сборная Чили, которая в обоих финалах обыграла Аргентину.

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Сборная Бразилии, Виллиан, Футбол, Новости футбола.
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