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Пятница, 07.06.2019
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Украина - Сербия: стартовые составы команд

Украина - Сербия: стартовые составы команд
21:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Обошлось без откровенных сюрпризов.

Сборная Украины объявила стартовый состав на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Сербии.

В стартовом составе выйдет вингер Динамо Виктор Цыганков, место в воротах займет голкипер Шахтера Андрей Пятов, а на острие атаки сыграет форвард Гента Роман Яремчук.

В свою очередь, в составе сборной Сербии на поле выйдет нападающий Лука Йович, не так давно подписавший контракт с Реалом.

Стартовый свисток в сегодняшнем матче, который состоится на Арене Львов, прозвучит в 21:45.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка — Яремчук

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спайич, Коларов — Гачинович, Льяйич, Тадич, Максимович, Костич — Йович, Прийович

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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