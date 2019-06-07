Украина - Сербия: стартовые составы команд

Новости спорта: Обошлось без откровенных сюрпризов.

Сборная Украины объявила стартовый состав на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Сербии.

В стартовом составе выйдет вингер Динамо Виктор Цыганков, место в воротах займет голкипер Шахтера Андрей Пятов, а на острие атаки сыграет форвард Гента Роман Яремчук.

В свою очередь, в составе сборной Сербии на поле выйдет нападающий Лука Йович, не так давно подписавший контракт с Реалом.

Стартовый свисток в сегодняшнем матче, который состоится на Арене Львов, прозвучит в 21:45.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Малиновский, Цыганков, Зинченко, Коноплянка — Яремчук

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спайич, Коларов — Гачинович, Льяйич, Тадич, Максимович, Костич — Йович, Прийович