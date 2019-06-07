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Неймар дал показания в полиции по делу об изнасиловании

Неймар дал показания в полиции по делу об изнасиловании
21:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Неймар посетил полицейский участок в Бразилии, чтобы дать показания по делу об изнасиловании.

Нападающий ПСЖ Неймар посетил полицейский участок в Бразилии, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, в совершении которого он обвиняется. Футболист вместе со своим адвокатом Майрой Фернандес настаивают на невиновности и уверены в том, что сумеют доказать ложность обвинений пострадавшей Наилы Триндаде Мендес де Соузы.

«Я ценю поддержку и все сообщения, которые люди из разных уголков мира послали мне, мои друзья, мои поклонники, все люди мира со мной. Хочу сказать спасибо за добрые пожелания и сказать, что я чувствовал очень сильную поддержку», — цитирует слова Неймара BBC.

Важно отметить, бразильский телеканал Record TV опубликовал видео, где видно, как Неймар и Наила находятся в отеле и ложатся вместе на кровать.

Ранее представители Неймара отрицали обвинения в адрес своего клиента. Более того, они говорили о наличии доказательств попытки вымогательства со стороны девушки.

Напомним, что на днях Наила Триндаде Мендес де Соуза заявила, что изначально была не против интимной близости с Неймаром. Однако после нежелания футболиста использовать презерватив девушка отказала, а Неймар изнасиловал ее.

Также в сети появилось видео, на котором предполагаемая жертва изнасилования бьет Неймара.

Сам бразилец заявил, что все было по взаимному согласию, а сама девушка с марта по май соблазняла его откровенными фото в соцсетях.

Неймар должен был принять участие на Копа Америка. Но во время товарищеской игры с Катаром (2:0) бразилец получил травму.

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ПСЖ, Суд, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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