Скачать
Пятница, 07.06.2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020

Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
23:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Команда Андрея Шевченко одержала фееричную победу и продолжает возглавлять группу В.

Сборная Украины на Арене Львов разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче Евро-2020. Два гола на счету Виктора Цыганкова, дубль на свой счет записал Евгений Коноплянка и один гол Роман Яремчук.

Виктор Цыганков сделал дубль в первом тайме в течение двух минут. Первый мяч Виктор провел с ассиста Александра Караваева, а второй — классным ударом из-за пределов штрафной площади.

Третий гол Евгений Коноплянка провел на 37-й секунде второго тайма в фирменном стиле — сместился в центр и положил мяч в дальний угол. Пятый мяч Евгений забил в том же стиле.

Еще один гол на счету форварда Романа Яремчука. Роман замкнул прострел Караваева.

После победы над Сербией сборная Украины набирает 7 очков после 3-х матчей отбора Евро-2020. У Люксембурга — 4 очка. Португалия с 2-мя матчами и 2-мя пунктами на третьем месте.

Отбор Евро-2020

Украина — Сербия — 5:0

Голы: Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 3:0 Сербия: онлайн-трансляция матча
02 ФК Днепр прекратит свое существование
03 Бокс. Обновленный рейтинг супертяжей по версии The Ring
04 Руис назвал условие для боя-реванша с Джошуа в Великобритании
05 Нидерланды 3:1 Англия: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь