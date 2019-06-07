Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020

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Сборная Украины на Арене Львов разгромила сборную Сербии со счетом 5:0 в отборочном матче Евро-2020. Два гола на счету Виктора Цыганкова, дубль на свой счет записал Евгений Коноплянка и один гол Роман Яремчук.

Виктор Цыганков сделал дубль в первом тайме в течение двух минут. Первый мяч Виктор провел с ассиста Александра Караваева, а второй — классным ударом из-за пределов штрафной площади.

Третий гол Евгений Коноплянка провел на 37-й секунде второго тайма в фирменном стиле — сместился в центр и положил мяч в дальний угол. Пятый мяч Евгений забил в том же стиле.

Еще один гол на счету форварда Романа Яремчука. Роман замкнул прострел Караваева.

После победы над Сербией сборная Украины набирает 7 очков после 3-х матчей отбора Евро-2020. У Люксембурга — 4 очка. Португалия с 2-мя матчами и 2-мя пунктами на третьем месте.

Отбор Евро-2020

Украина — Сербия — 5:0

Голы: Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59)