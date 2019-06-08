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Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020

Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
07:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сборная Украины разгромила Сербию в отборе на Евро-2020.

Сборная Украины в третьем туре отбора на Евро-2020 во Львове разгромила команду Сербии .

В первом тайме Виктор Цыганков оформил дубль, во втором двумя голами отметился Евгений Коноплянка, а также дебютный гол в сборной забил Рома Яремчук.

Видео голов и обзор матча:

Украина — Сербия 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59.

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко (Шепелев, 72), Зинченко, Малиновский — Цыганков, Яремчук (Кравец, 67), Коноплянка (Коваленко, 76).

Сербия: Дмитрович — Миленкович, Спаич, Коларов — Тадич, Гачинович, Максимович, Костич — Льяич (Фейса, 60) — Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72).

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Сборная Украины, ФФУ, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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