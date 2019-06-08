Официально: Азар перешел в Реал

Новости спорта: Реал заключил соглашение с Эденом Азаром.

Мадридский Реал заключил соглашение с Эденом Азаром. Об этом заявил официальный сайт "королевского клуба".

Контракт между 28-летним бельгийцем и "сливочными" подписан на пять лет, до лета 2024 года. Официальная презентация новоиспеченного игрока состоится 13 июня на Сантьяго Бернабеу.

По информации испанских СМИ, сумма трансфера составила 100 млн евро.

Эден Азар перебрался в Реал с лондонского Челси, за который выступал 7 лет. За это время вингер сыграл 352 матча за "аристократов", в которых отметился 110 голами и 92 результативными передачами.

Ранее также сообщалось, что мадридский Реал планирует на этой неделе завершить трансферы Йовича, Азара и Менди. О трансфере Эдена Азара и Луки Йовича уже объявлено.