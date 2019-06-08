Официально: Азар перешел в Реал

Мадридский Реал заключил соглашение с Эденом Азаром. Об этом заявил официальный сайт "королевского клуба".
Контракт между 28-летним бельгийцем и "сливочными" подписан на пять лет, до лета 2024 года. Официальная презентация новоиспеченного игрока состоится 13 июня на Сантьяго Бернабеу.
По информации испанских СМИ, сумма трансфера составила 100 млн евро.
#WelcomeHazard pic.twitter.com/6CvH9LHXSy— Real Madrid C.F.(@realmadrid) 7 июня 2019 г.
Эден Азар перебрался в Реал с лондонского Челси, за который выступал 7 лет. За это время вингер сыграл 352 матча за "аристократов", в которых отметился 110 голами и 92 результативными передачами.
Ранее также сообщалось, что мадридский Реал планирует на этой неделе завершить трансферы Йовича, Азара и Менди. О трансфере Эдена Азара и Луки Йовича уже объявлено.