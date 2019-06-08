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Слова Шевченко после победы над Сербией

Слова Шевченко после победы над Сербией
08:44 Сегодня Телеграф ФФУ

Новости спорта: Андрей Шевченко поблагодарил игроков сборной Украины и полный стадион болельщиков.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проанализировал победу национальной команды против сборной Сербии в матче отбора на Евро-2020.

Тренер поблагодарил тех игроков, кто приехал на тренировочный сбор немного раньше, выделив Евгения Коноплянку.

"Я благодарен ребятам, тем кто приехал раньше, и всем остальным. Ребята, которые приехали раньше, начал раньше готовиться. Быть без игры долгое время - сильно давит на состояние игроков. Мы провели товарищескую игру и особенно для Жени (Коноплянки - ред.) это был хороший толчок", - сказал Шевченко.

Наставник сборной прокомментировал тактику соперника и отметил хорошую работу своих подопечных.

"Они поставили слишком много атакующих игроков. Играли в 3 защитника, первый раз по-моему. Но мы были к этому готовы, просто изменили немного свою тактическую схему. Фланги сработали очень хорошо. Для нас физическое состояние игроков сыграло большую роль. Ребята были готовы очень хорошо. В Украине чемпионаты только закончились - это был наш козырь.

Голы - очень важно. С первых минут у ребят было преимущество. Ребята смогли. Цыганков великолепно исполнил свои голы. Но меня больше интересовала целостность игры. Ребята делали средние и короткие передачи - то, что мы от них требуем", - отметил тренер.

Шевченко объяснил, почему вся команда по-особенному радовалась дебютному голу Романа Яремчука и в целом поблагодарил футболистов за хорошую атмосферу внутри команды.

"Для Романа это был важный гол, мы знали, насколько он ждет этот мяч. Он выполнял много работы и ему не хватало только голов. Вся команда была за него очень рада.

Мне очень приятно, что у нас есть коллектив. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Они не делятся здесь на клубы, они приезжают и становятся одним целым, за это я им благодарен", - сказал Шевченко.

И, конечно, не смог главный тренер не отметить фантастическую поддержку на львовской арене.

"Я благодарен львовской публике, всем жителям за теплый прием, за полный стадион, надеемся на поддержку и во втором матче. Это исторический стадион для сборной. И для меня он тоже особенный, я сыграл здесь свою первую игру за сборную против Голландии и, кстати, забил мяч. Очень важно иметь такую публику в домашних матчах.

Ребята, которые сегодня не играли проводят сейчас тренировку. Они сегодня все переживали и уже сегодня надо начинать готовиться к следующему матчу. Для нас это принципиальный матч. Мы понимаем, насколько важны эти три очка и история с Мораесом... Мне было неприятно, как бывшему игроку и как главному тренеру. С моей стороны и со стороны Федерации... я считаю, что это очень важный матч", - сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол 1.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола.
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