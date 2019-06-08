Зинченко поцеловал журналистку на флэш-интервью (Видео)

Новости спорта: Ярким вышло и послематчевое интервью Зинченко.

Вчерашний поединок для полузащитника сборной Украины Александра Зинченко вышел весьма удачным. Помимо того, что его команда с крупным счетом разбила Сербию (5:0), сам хавбек неоднократно показывал красивую игру, отдавая передачи в касание и постоянно развивая острые атаки.

Ярким вышло и послематчевое интервью Зинченко. Вернее, его концовка. После того, как журналистка ТК Футбол Влада Седан задала все вопросы полузащитнику, он ее поцеловал в щеку. Коллеги журналистки и все зрители, оставшиеся смотреть канал по окончании матча пропустить это не могли.

Влада Щеглова приобрела известность во время чемпионата Европы-2016.

Зинченко в прошлом сезоне добыл требл с Манчестер Сити. Причем во второй части сезона украинский полузащитник закрепился в качестве основного, хоть и выступал на позиции флангового защитника.