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Месси оформил дубль в матче с Никарагуа (Видео)

Месси оформил дубль в матче с Никарагуа (Видео)
10:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная Аргентины разгромила команду Никарагуа в товарищеском матче.

В рамках подготовки к Кубку Америки сборная Аргентины разгромила сборную Никарагуа в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе "Дель Бисентенарио" в городе Сан-Хуан и завершилась со счётом 5:1.

Первый гол был забит Лионелем Месси на 37-й минуте из пределов штрафной, а уже минуту спустя он оформил дубль, добив мяч в ворота Никарагуа после удара Серхио Агуэро. Во втором тайме Месси и Агуэро дали отдохнуть, но вышедший на замену 21-летний Лаутаро Мартинес продолжил разгром. На 63-й минуте он забил третий мяч, а спустя 10 минут молодой нападающий итальянского "Интера" оформил дубль в ворота сборной Никарагуа. Появившийся во втором тайме вингер английского "Уотфорда" Роберто Перейра забил пятый мяч на 81-й минуте.

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В добавленное время сборной Никарагуа удалось забить гол престижа благодаря пенальти, который реализовал полузащитник Хуан Баррера.

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Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Видео, Сборная Никарагуа, Новости футбола.
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