Форвард Израиля повторил достижение Рауля в матчах отбора на Евро (Видео)

Новости спорта: Эран Захави оформил 2 хет-трика подряд в матчах отбора на чемпионат Европы-2020.

Израиль разгромил Латвию (3:0), а все три гола в отчетном матче забил Захави. Интересно, что в предыдущем матче против Австрии нападающий тоже оформил хет-трик.

Таким образом Эран стал первым игроком с 1999 года, которому удалось забить по три гола в двух матчах евроотбора подряд. Предыдущим автором этого достижения был легендарный нападающий сборной Испании Рауль.

После трех матчей Израиль набрал 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы G. Отставание от Польши составляет 2 пункта.