Фонсека договорился с Ромой

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал достижение договоренности с Ромой.

"Я очень счастлив. К счастью, все сложилось наилучшим образом. Скоро я смогу вылететь в Рим", – приводит слова Фонсеки издание Corriere dello Sport.

Ожидается, что Фонсека прибудет в расположение Ромы в понедельник и поставит подпись под 2-летним контрактом с возможностью продления еще на один год. Зарплата португальца должна составить около 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что "джаллоросси" заплатят Шахтеру 1,5 млн евро в качестве компенсации, а также проведут товарищескую встречу с "горянками".