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Коноплянка: Завелись с первых минут и контролировали игру

Коноплянка: Завелись с первых минут и контролировали игру
12:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Хавбек национальной команды Украины Евгений Коноплянка высказался касательно разгромной победы над сербами в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020.

"Эмоции переполняют, не могу их передать словами. Поддержка была нереальной. Все было супер, всем спасибо.

Мы выполняли план на игру, который выбрали наши тренеры. Мы чувствовали друг друга. Понимали, что если на поле кто-то опускается, то нужно подниматься. Здесь как в танцах – необходимо было чувствовать партнера.

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Там так полетела бутылка, чуть не убила не буду говорить кого. На самом деле я так шучу. Шевченко очень хорошо нас мотивировал. Да мы и сами все понимали. Завелись с первых минут и контролировали игру.

Надеюсь, что с Люксембургом не расслабимся. Поспим, порадуемся победе, а затем будем готовиться ко второму важному матчу", – цитирует Евгения официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Отбор на Евро-2020.
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