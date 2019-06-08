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Яремчук: Рано или поздно должно было прорвать

Яремчук: Рано или поздно должно было прорвать
15:42 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта: Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук выразил свои эмоции после яркого матча против Сербии в рамках отбора на Евро-2020.

Поединок во Львове завершился разгромным для гостей счетом 5:0, к которому свою руку приложил и Яремчук, впервые забив в футболке национальной команды в официальном матче.

"Радует, что я сделал это именно во Львове, в своем родном городе. Прежде всего хочу сказать, что, как и всегда на матчах в столице Галичины, на трибунах была невероятная атмосфера, здесь всегда невероятно поддерживают главную команду страны, и в нашей яркой победе есть большая заслуга болельщиков. Спасибо!

Мы очень плодотворно провели подготовительный период. Детально изучили игру соперника, определились с его сильными и уязвимыми местами. И поэтому, в первую очередь, важно было просто выполнить установку тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Считаю, что нам это удалось.

Дебютный гол Яремчука за сборную Украины (Видео)

Было ощущение, что обязательно забью в одном из двух ближайших поединков во Львове. Рано или поздно должно было прорвать, ведь в каждом сыгранном матче голевые моменты у меня были. Пользуясь случаем, отмечу Александра Караваева, который сделал мне идеальную передачу.

Мы осознаем, что после матча с Сербией очень высоко подняли планку, но о каком-то шапкозакидирательском настроении не может быть и речи. В конце концов, не позволят нам в понедельник этого и болельщики. Убежден, что на поединке с Люксембургом будет аншлаг, и это также послужит большим стимулом для того, чтобы вновь продемонстрировать свои лучшие качества", - цитирует Яремчука Украинская ассоциация футбола.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук.
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