Двойник Криштиану Роналду работает на стройке

Новости спорта: У португальского футболиста Криштиану Роналду есть двойник в Ираке - Бивар Абдулла.

Футболист-любитель из Ирака Бивар Абдулла наслаждается вниманием прохожих, как будто он настоящая знаменитость. Его останавливают на улице, просят сфотографироваться. Дело в том, что Бивар поразительно похож на португальского игрока Криштиану Роналду.

Однако в отличие звезды "Ювентуса", 25-летний Бивар не выступает за известный европейский клуб, а зарабатывает на жизнь, работая на стройке. Только в свободное время Бивар выходит на поле с друзьями. Парень вырос в бедной семье, в городе Соран. Уже в семь лет из-за трудностей, с которыми столкнулись его родные, Бивару пришлось отказаться от полноценной учебы. Бивара Абдуллу любят в родных местах.

Сам он надеется, что когда-нибудь встретит Криштиану Роналду.