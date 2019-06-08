Скачать
Суббота, 08.06.2019
Фонсека договорился с Ромой
Фонсека договорился с Ромой
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Хэмилтон попал в аварию во время второй практики Гран-при Канады (Видео)
Хэмилтон попал в аварию во время второй практики Гран-при Канады (Видео)
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой

Двойник Криштиану Роналду работает на стройке

Двойник Криштиану Роналду работает на стройке
16:55 Сегодня Телеграф По материалам Евроспорт

Новости спорта: У португальского футболиста Криштиану Роналду есть двойник в Ираке - Бивар Абдулла.

Футболист-любитель из Ирака Бивар Абдулла наслаждается вниманием прохожих, как будто он настоящая знаменитость. Его останавливают на улице, просят сфотографироваться. Дело в том, что Бивар поразительно похож на португальского игрока Криштиану Роналду.

Однако в отличие звезды "Ювентуса", 25-летний Бивар не выступает за известный европейский клуб, а зарабатывает на жизнь, работая на стройке. Только в свободное время Бивар выходит на поле с друзьями. Парень вырос в бедной семье, в городе Соран. Уже в семь лет из-за трудностей, с которыми столкнулись его родные, Бивару пришлось отказаться от полноценной учебы. Бивара Абдуллу любят в родных местах. 

Сам он надеется, что когда-нибудь встретит Криштиану Роналду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, Бивар Абдулла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
02 Украина - Сербия: слова Крстаича после матча
03 Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
04 Боксер Стивенсон дал первое интервью после выхода из комы
05 Коларов: Сборная Украины нас унизила
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь