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Отбор на Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс

Отбор на Евро-2020: Хорватия обыграла Уэльс
18:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Хорватия победила Уэльс в отборе Евро-2020, Исландия одолела Албанию.

В 3-м туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Хорватии принимала Уэльс. Матч состоялся на стадионе «Градски» в Осиеке и завершился со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд уже на 16-й минуте — мяч в свои ворота отправил защитник валлийцев Джейми Лоуренс. В начале второго тайма хорваты увеличили преимущество усилиями полузащитника Ивана Перишича. На 77-й минуте гостям удалось сократить разрыв в счёте — отличился хавбек Дэвид Брукс.

Сборная Хорватии, набрав 6 очков, возглавила группу E. Уэльс (3) занимает третье место.

В параллельном матче встречались сборные Исландии и Албании. Игра прошла на арене «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте, его автором стал полузащитник Йоханн Гудмундссон.

Сборная Исландии набрала 6 очков и занимает второе место в группе H. Албания (3) – четвёртая.

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Сборная Хорватии, Сборная Уэльса, Евро-2020, Новости футбола.
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