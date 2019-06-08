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Колос будет играть в Премьер-лиге

Колос будет играть в Премьер-лиге
20:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: "Колос" победил "Черноморец" в плей-офф футбольной Премьер-лиги.

В поселке Ковалевка Киевской области завершился матч плей-офф за право играть в футбольной Премьер-лиге Украины (УПЛ) сезона 2019/20.

Ковалевский "Колос" благодаря дублю Виталия Гавриша, который забил после перерыва с пенальти на 57-й и 63-й минутах, со счетом 2:0 нанес поражение одесскому "Черноморцу" и получил право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге.

В середине первого тайма форвард "Колоса" Владимир Лысенко не реализовал 11-метровый удар.

Первый матч на "Черноморце" в Одессе завершился вничью - 0:0.

Вторую путевку в Премьер-лигу в эти минуты разыгрывают в Луцке "Волынь" и львовские "Карпаты", которые в первом матче также голов не забивали.

Напомним, "Арсенал-Киев", который в итоге финишировал последним в турнирной таблице Премьер-лиги, в следующем сезоне уступит место победителю Первой лиги "Днепру-1".

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Первая лига, УПЛ, Премьер-лига, ФК Колос.
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