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Эквадор обыграл США и вышел в полуфинал чемпионата мира U-20

Эквадор обыграл США и вышел в полуфинал чемпионата мира U-20
21:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Определился предпоследний полуфиналист турнира.

Молодежная сборная Эквадора в 1/4 финала чемпионата мира U-20 в Польше обыграла сверстников из США и пробилась в полуфинал турнира.

Южноамериканцы справились с командой из Северной Америки, поведя в счете на 30-й минуте игры. Точный удар из-за штрафной в дальний угол нанес Сифуэнтес.

Силами Тимоти Веа команда Соединенных Штатов сравняла счет уже спустя несколько минут. Сын Джорджа Веа лучше всех сориентировался в чужой штрафной после углового и с близкой дистанции переиграл вратаря.

Однако, эквадорцы вновь вышли вперед еще в первом тайме, гол на счету Джона Эспинозы — 2:1.

В полуфинале Эквадор U-20 сыграет с победителем пары между Южной Кореей и Сенегалом. Во второй игре 1/2 финала сыграют Украина и Италия.

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Сборная США, Сборная Эквадора, U-20, ЧМ-2019.
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