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Зозуля и Селезнев узнали соперников в плей-офф за выход в Примеру

Зозуля и Селезнев узнали соперников в плей-офф за выход в Примеру
09:50 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Альбасете и Малага, в которых выступают Роман Зозуля и Евгений Селезнев соответственно, узнали своих соперников в поединках плей-офф за выход в Ла Лигу.

Альбасете встретится с Мальоркой, которая по итогам прошлого сезона заняла пятое место в Сегунде. Малага же проведет матчи против Депортиво, занявшее шестое место.

Стоит отметить, что Альбасете в последнем матче Сегунды разгромно уступил Альмерии (3:0). Роман Зозуля данный матч пропускал.

Малага обыграла Эльче (3:0). Евгений Селезнев в заявку на матч также не попал.

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В минувшем сезоне Роман Зозуля сыграл за Альбасете 23 матча, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевой пас. На счету Евгения Селезнева 7 матчей в Сегунде.

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ФК Малага, Футбол, Примера, Сегунда, Новости футбола, Роман Зозуля, Евгений Селезнев, ФК Альбасете.
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