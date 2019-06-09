Зозуля и Селезнев узнали соперников в плей-офф за выход в Примеру

Новости спорта: Альбасете и Малага, в которых выступают Роман Зозуля и Евгений Селезнев соответственно, узнали своих соперников в поединках плей-офф за выход в Ла Лигу.

Альбасете встретится с Мальоркой, которая по итогам прошлого сезона заняла пятое место в Сегунде. Малага же проведет матчи против Депортиво, занявшее шестое место.

Стоит отметить, что Альбасете в последнем матче Сегунды разгромно уступил Альмерии (3:0). Роман Зозуля данный матч пропускал.

Малага обыграла Эльче (3:0). Евгений Селезнев в заявку на матч также не попал.

В минувшем сезоне Роман Зозуля сыграл за Альбасете 23 матча, в которых забил 7 голов и отдал 1 голевой пас. На счету Евгения Селезнева 7 матчей в Сегунде.