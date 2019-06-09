Беларусь - Германия: видеообзор матча 8.06.2019

Новости спорта: Смотреть видеообзор матча отбора на чемпионат Европы-2020 Беларусь - Германия.

Сборная Германии, которая начала отбор к Евро-2020 с победы над Нидерландами приехала в гости к Беларуси. Беларусы на старте кампании проиграли Нидерландам и Северной Ирландии, что обозначило их статус аутсайдера группы.

В игре, где изначально силы были неравны, Германия не испытала проблем. Бундестим уже на 12-й минуте вышел вперед усилиями Лероя Сане. Развить успех немцам удалось на 62-й минуте усилиями Марко Ройса. 2:0 – Германия идет без потерь.

Беларусь - Германия 0:2

Голы: Сане, 12, Ройс, 62

Беларусь: Гутор, Наумов, Шитов, Поляков, Володько, Мартынович, Громыко (Корзун, 57), Ковалев (Гордейчук, 69), Маевский, Драгун, Лаптев (Скавыш, 63)

Германия: Нойер, Клостерманн, Та, Зюле, Гинтер, Гюндоган (Горетцка, 81), Киммих, Сане, Гнабри (Дракслер, 71), Шульц, Ройс (Брандт, 76)

Предупреждены: Шитов, 77, Корзун, 90+4