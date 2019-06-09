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Португалия - Нидерланды: где и когда смотреть финал Лиги наций

Португалия - Нидерланды: где и когда смотреть финал Лиги наций
14:10 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Сегодня в матче Португалия - Нидерланды определится первый победитель Лиги наций УЕФА.

В воскресенье, 9-го июня на стадионе Драгау в португальском городе Порту состоится финальный матч плей-офф раунда Лиги Наций между сборными Нидерландов и Англии. Время начала матча – 21:45 по киевскому времени.

 В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Добавим, что история противостояний сборных Португалии и Нидерландов насчитывает 15 матчей. Победой португальцев завершились семь очных встреч, а триумфом нидерландцев – всего две. В шести поединках была зафиксирована ничья.

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Напомним, что в полуфинале Португалия одолела Швейцарию. Криштиану Роналду показал высший пилотаж, оформив хет-трик. В свою очередь, Нидерланды переиграли Англию. По итогам экстра-таймов, команда Роналда Кумана одержала победу со счетом 3:1. 

Матч за 3-е место состоится также сегодня. Игра Швейцария - Англия начнется в 16:00. В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Футбол 2".

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