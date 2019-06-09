Матч Волынь - Карпаты завершился побегом арбитра (Видео)

Новости спорта: Арбитр матча плей-офф за место в высшем дивизионе ЧУ Максим Козыряцкий вынужден был бежать с поля - в него летели даже кресла.

Ответный матч плей-офф за место в УПЛ между Волынью и Карпатами так и не был завершен официально — арбитры просто покинули поле. Случилось это после того, как на газон выбежали фанаты.

Один из них бросил в главного рефери Максима Козыряцкого сиденьем, а затем к нему подошел тренер Андрей Тлумак и толкнул рефери.

После матча Тлумак заявил, что "один человек издевался над его футболистами".

Отметим, что арбитр в этом матче поставил пенальти в ворота Волыни, а также совершенно справедливо удалил Сергея Симинина.