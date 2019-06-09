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Матч Волынь - Карпаты завершился побегом арбитра (Видео)

Матч Волынь - Карпаты завершился побегом арбитра (Видео)
13:50 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Арбитр матча плей-офф за место в высшем дивизионе ЧУ Максим Козыряцкий вынужден был бежать с поля - в него летели даже кресла.

Ответный матч плей-офф за место в УПЛ между Волынью и Карпатами так и не был завершен официально — арбитры просто покинули поле. Случилось это после того, как на газон выбежали фанаты.

Один из них бросил в главного рефери Максима Козыряцкого сиденьем, а затем к нему подошел тренер Андрей Тлумак и толкнул рефери.

Карпаты остаются в Премьер-лиге

После матча Тлумак заявил, что "один человек издевался над его футболистами".

Отметим, что арбитр в этом матче поставил пенальти в ворота Волыни, а также совершенно справедливо удалил Сергея Симинина.

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ФК Карпаты, ФК Волынь, Футбол, Видео, УПЛ, Новости футбола, ''Волынь'' - ''Карпаты''.
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