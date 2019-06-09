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Сборная Люксембурга с проблемами приземлилась во Львове

Сборная Люксембурга с проблемами приземлилась во Львове
15:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Команда прибыла во Львов самолетом, в котором был запах дыма - они отказывались идти на посадку.

Сборная Люксембурга сегодня прилетела во Львов на матч отбора к Евро-2020 против Украины, однако их перелет оказался не самым спокойным, сообщает Zbirna.com.

Игроки люксембуржской сборной летели на забронированном самолете Fokker-100 румынской авиакомпании Carpatair, на борту которого почувствовали запах гари и дыма во время пути в Вильнюс против на игру с Литвой (1:1).

После не слишком спокойного полета футболисты пожаловались президенту Федерации футбола Люксембурга Полу Филиппу, чтобы тот заменил самолет.

Однако для перелета из Вильнюса во Львов игрокам предоставили тот же самолет, из-за чего те сперва отказывались идти на посадку, но после заверений о безопасности воздушного судна футболисты Люксембурга все же полетел во Львов на том же Fokker-100. Сообщается, что изначально у самолета были проблемы с вентиляцией.

Самолет успешно приземлился во Львове, хоть в салоне во время полета и была напряженная атмосфера.

Накануне Украина разгромила Сербию со счетом 5:0. Команда Андрея Шевченко продолжает возглавлять группу B, опережая Люксембург на три очка.

Против Люксембурга украинская сборная сыграет в понедельник, 10 июня. Поединок состоится во Львове, начало встречи в 21:45.

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Сборная Украины, Евро-2020, Арена Львов, Сборная Люксембурга.
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