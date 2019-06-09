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Президент Федерации футбола Люксембурга: Мы можем доказать, что Мораес не жил в Украине

Президент Федерации футбола Люксембурга: Мы можем доказать, что Мораес не жил в Украине
16:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Люксембуржская сторона уверена в своей правоте.

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп рассказал, что настроен серьезно в отношении дела Жуниора Мораеса. По словам функционера, Люксембург докажет, что Мораес непрерывно не жил в Украине на протяжении пяти лет, поэтому не имел права играть против его команды в отборе к ЧЕ-2020.

«Уже 18 июня мы изложим свои аргументы дисциплинарной комиссии УЕФА. Для нас очевидно, что украинской стороной был нарушен закон», — цитирует Филиппа tageblatt.lu.

«Мы можем доказать, что Мораес не жил в Украине непрерывно на протяжении пяти лет — он играл в аренде в чемпионате Китая, поэтому не имел права выступать за сборную Украины против нашей команды».

«Надеюсь, что представитель ФИФА будет присутствовать на встрече в Ньоне 18 июня, и будет принято справедливое решение. В противном случае мы рискуем получить прецедент», — добавил президент ФФЛ.

Напомним, Португалия и Люксембург считают, что форвард неправомерно стал гражданином Украины, поскольку не проживал беспрерывно на территории Украины 5 лет, которые необходимы для получения паспорта. Против этих двух сборных Мораес играл на старте отборочного цикла к Евро-2020, поэтому Португалия и Люксембург требуют засчитать нашей команде технические поражения.

Мораес находился в донецком Металлурге с 2011 года, затем провел сезон в софийском ЦСКА. С июля 2012 по февраль 2017 года он выступал в Украине за Металлург и Динамо, после чего отправился в краткосрочную аренду в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь. С лета 2017 Жуниор снова играет в Украине.

Люксембург сейчас занимает второе место в группе B — на его счету 4 очка, выше располагается только сборная Украины, на счету которой 7 пунктов.

Следующий матч в отборе к ЧЕ-2020 Украина и Люксембург проведут между собой. Встреча на Арене-Львов состоится уже завтра, 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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Сборная Украины, Евро-2020, Жуниор Мораес, Сборная Люксембурга.
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