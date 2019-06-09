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Клуб Малиновского предложил 3 млн евро за Караваева

Клуб Малиновского предложил 3 млн евро за Караваева
22:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Опытный украинец может переехать в Бельгию.

Полузащитник Зари Александр Караваев, который также играет и на правом фланге обороны, вошел в сферу интересов Генка. Бельгийский клуб уже предложил 3 миллиона евро за игрока сборной Украины, сообщает Voetbalbelgie.be.

Напомним, что за Генк выступает еще один представитель Украины Руслан Малиновский. Полузащитник планирует покинуть клуб летом, им интересуется Наполи и Спортинг.

Караваев в прошлом сезоне провел 38 матчей за Зарю. На счету 27-летнего полузащитника 10 голов и 5 результативных передач. Отметим, что полузащитник уже играл в Европе в 2017 году, проведя полсезона в Фенербахче на правах аренды из Шахтера.

Также Караваев является основным правым защитником сборной Украины. Александр сыграл 21 матч за национальную команду, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

Генк в сезоне 2018/19 выиграл чемпионат Бельгии и попал в групповой этап Лиги чемпионов. Заря заняла 5-е место в УПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Заря, ФК Генк, Александр Караваев.
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