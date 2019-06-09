Пятов: Наша победа – заслуга болельщиков

Новости спорта: Также голкипер отметил, что очень приятно играть во Львове.

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины высказался касательно разгрома сербов со счетом 5:0 в рамках отбора на чемпионат Европы-2020, а также рассказал, что думает о грядущем поединке с Люксембургом.

"Сами понимаем, что практически идеально выполнили установку тренера. Отлично подготовились тактически и физически прекрасно выглядели. Соперник давал нам свободные зоны. Я просил ребят, чтобы не теряли мяч на их половине.

У Сербии атакующая тактика была, при которой они могли убегать в контратаку. Очень хорошо, что мы заканчивали все свои атаки ударами и не давали противнику провести контратаку. Считаю, переиграли сербов полностью.

Наша победа – заслуга болельщиков. При такой поддержке ты просто не замечаешь, как ноги несут вперед. Низкий поклон болельщикам. Всегда приятно играть во Львове. Знаем, как здесь любят сборную.

Настроение у нас хорошее. Сейчас главное – восстановиться, чтобы подойти к поединку в лучших кондициях. Важно, чтобы все были здоровы, чтобы присутствовала конкуренция и Андрей Николаевич поломал голову, кого выпустить. Все мотивированы и настроены взять максимум очков", - отметил 34-летний кипер.

Также стало известно, что два игрока сборной Украины не сыграют с Люксембургом.

Напомним, что матч Украина - Люксембург состоится 10 июня во Львове. Онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте в 21:45.