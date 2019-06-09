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Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

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Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций
19:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти в матче за 3 место Лиги наций.

Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти со счетом 6:5 в матче за 3 место Лиги Наций УЕФА. Встреча состоялась в португальском Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш».

Обслуживал матч арбитр Овидиу Хацеган, которому ассистировали Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 0:0.

На 85-й минуте нападающий английской сборной Каллум Уилсон забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после видеоповтора, зафиксировав нарушение правил со стороны форварда.

Напомним, что в полуфинале Англия уступила Нидерландам (1:3), Швейцария потерпела поражение в матче с Португалией (1:3). В финале Лиги Наций сыграют сборные Португалии и Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 9 июня, и начнётся в 21:45 мск. Матч пройдёт Порту на стадионе «Драгау».

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Сборная Англии, УЕФА, Футбол, Новости футбола, Лига Наций.
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