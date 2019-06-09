Слова Шевченко перед матчем Украина - Люксембург

Новости спорта: Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко ожидает тяжелого поединка.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке команды к матчу четвертого тура отборочного турнира на Евро-2020 против Люксембурга. Наставник отметил, что сегодня примет решение о заявке команды на завтрашний поединок, под вопросом участие Артема Беседина и Богдана Бутко.

«По восстановлению: процесс проходит спокойно, ребята восстанавливаются. После сегодняшней тренировки будем понимать приблизительное состояние игроков, у нас не было возможности тренироваться раньше».

«Примем решение сегодня, какая заявка будет. В принципе все готовятся к этой игре, есть проблемы небольшие у Беседина и Бутко, сегодня они тренироваться не будут, но принимать решение по тому, будут ли они играть, будем вечером».

Шевченко объяснил, почему не вызван в национальную команду форвард Альбасете Роман Зозуля, который проводит хороший сезон в испанской Сегунде. Напомним, что в матче против Сербии украинские болельщики вывесили баннер с надписью: «Зозулю в сборную».

«Что касается Романа Зозули, то у нас большое количество игроков, за которыми мы смотрим. Роман входит в это число. При выборе игроков, которых я вызываю, я исхожу только из интересов национальной сборной, и мы принимаем решение, какие игроки лучше в этот момент подходят под игру команды».

«Ни в коем случае никаких вопросов к Зозуле нет, он проводит отличный сезон, и мы ему пожелаем удачи в стыковых играх. Он у нас в обойме, мы за ним смотрим. Но решения, к сожалению, я должен принимать такие, чтобы вызывать тех футболистов, которые в данный момент лучше подходят для команды».

Тренер отметил важность предстоящего поединка против Люксембурга, а также силу соперника. Шевченко уверен, что дополнительно мотивировать игроков не придется.

«Это было подтверждение [непростая победа над Люксембургом], что эта команда заслуживает уважения, внимания. Эта команда сделала большие шаги за последние несколько лет. Она доставила неприятности всем, не обошлось и без нас. Игроки знают эту команду хорошо, мотивация, как я уже говорил, каждое очко — очень важно. Мы играем дома, очень важна победа. Знаем, что эта игра может быть намного тяжелее, чем с сербами. Эта команда организована, знает свои сильные стороны, они умеют хорошо обороняться и здорово выходят в контратаки».

«Забывать [матч со Сербией] не надо, но ребята должны перестроиться. Нас ждет очень сложная игра, и я думаю, что они уже перестроились. Какая может быть мотивация для них, как не выход на чемпионат Европы? Эта игра очень важна для турнирной таблицы и оставить очень хорошее впечатление здесь, во Львове, после такой удачной игры — важно сыграть хорошо. Еще раз: простого матча не будет, будет сложнейшая игра. Независимо от того, какой будет счет по игре, нам важно выиграть. Завтра будет важна только победа».

Шевченко сожалеет, что форвард Шахтера Жуниор Мораес не сможет помочь команде. Отметим, что Федерация футбола Люксембурга подала апелляцию по делу натурализации нападающего и представит аргументы на заседании дисциплинарной комиссии УЕФА.

«С Тарасом [Степаненко] все нормально, он тренируется сегодня и будет готовиться к игре. Будем играть за весь украинский футбол. Мораес — игрок национальной команды, к сожалению, он травмирован и не будет участвовать в этой игре. Для нас это принципиальный матч. Поэтому, прежде всего, будем играть за нашу страну».

«Не могу дать вам ответ [по составу на матч], будем определяться вечером. Марьян [Швед] с нами две недели, однозначно он делает определенные сдвиги в хорошую сторону, здорово тренируется. Тем более парень поменял клуб, будет выступать за Селтик — серьезная мотивация для него. Он двигается в правильном направлении».

Сборная Украины сыграет против Люксембурга завтра, 10 июня. Поединок состоится во Львове и начнется в 21:45.

Команда Андрея Шевченко продолжает возглавлять группу B, опережая Люксембург на три очка.