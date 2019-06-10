Вслед за Фонсекой в Рим могут перебраться несколько футболистов Шахтера

Новости спорта: Тарас Степаненко может вслед за Паулу Фонсекой перейти в "Рому".

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко может вслед за Паулу Фонсекой перейти в «Рому», сообщает Gazzetta dello Sport.

Но Степаненко по приоритету находится в списке интересов на позицию центрального полузащитника на четвертом месте.

«Рома» рассматривает варианты с подписанием замены Даниэле де Росси, который покинул клуб по окончанию сезона.

В приоритете у римлян – полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек. Он может обойтись в 50 млн евро.

Также римляне рассматривают трансфер полузащитника «Бенфики» Флорентину. В его контракте прописаны отступные – 60 миллионов евро.

На третьем месте – хавбек «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Гимараэс. Его трансфер оценивают в 35 млн евро.

О стоимости возможного перехода Степаненко не сообщается, но сайт Transfermarkt оценил его в 10 млн евро.