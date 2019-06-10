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Понедельник, 10.06.2019
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
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Назван лучший игрок Лиги наций УЕФА

Назван лучший игрок Лиги наций УЕФА
10:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Также были вручены награды лучшему игроку финала и лучшему молодому игроку турнира.

Вчера завершился дебютный розыгрыш Лиги наций, триумфатором которого стала сборная Португалии. В финале со счетом 1:0 была обыграна Голландия, а единственный мяч на счету Гонсалу Гедеша.

Лучшим игроком финального матча был признан Рубен Диаш — 22-летний защитник Бенфики подменял в старте Пепе, и удостоился почетной награды от УЕФА.

Лучшим игроком Лиги наций стал Бернарду Силва — в финальном турнире хавбек Ман Сити не отличался забитыми мячами, а записал на свой счет по ассисту в каждом матче.

Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций

Лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду, на счету которого три гола в финальном турнире Лиги наций (все в полуфинале против Швейцарии).

И, наконец, лучшим молодым игроком турнира стал Фрэнки Де Йонг.

Напомним, что Португалия получила 10,5 миллиона евро призовых за победу в Лиге наций, Голландия же как финалист получила 9 миллионов евро.

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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Лига Наций УЕФА, Бернарду Силва.
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