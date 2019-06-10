Швед - о предстоящем матче против Люксембурга

Новости спорта: Марьян Швед прокомментировал предстоящий матч против Люксембурга.

Полузащитник сборной Украины Марьян Швед уверен, что в предстоящем матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга нашей команде будет непросто.

Игрок вспомнил матч команд в марте, который завершился победой Украины 1:2.

"Не сказал бы, что Люксембург слабая команда. Мы все видели их в гостевом матче в марте - было очень тяжело. И сейчас, думаю, не будет легко.

Все настраиваются на этот матч, все одинаково готовятся, а кто выйдет в старте и со скамейки запасных – решать тренеру", сказал Швед в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что матч Украина - Люксембург состоится сегодня, 10 июня.