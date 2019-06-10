Роналду выиграл 31-й трофей в карьере

Новости спорта: Криштиану Роналду вместе с командой выиграл Лигу наций, завоевав таким образом 31-й титул в карьере.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с командой выиграл Лигу наций, завоевав таким образом 31-й титул в карьере.

Главным соперником португальца в борьбе за трофеями Лионель Месси является обладателем 34 наградами.

При этом стоит отметить, что Роналду выигрывал титулы с пятью командами - Спортингом, Манчестер Юнайтед, Реалом, Ювентусом и сборной Португалии, в то время, как аргентинец всего достиг с Барселоной.

В то же время не все согласятся с 31-м титулом Роналду, посчитав легитимными лишь 29, поскольку Кришиану не участвовал в матче за Суперкубок УЕФА-2016, а английский Суперкубок не считается официальным трофеем.